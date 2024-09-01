Çorumlu iş insanları Antalya'da bir araya geldi
Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu buluştu.
Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu buluştu.
Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 15 farklı iş dalından 35 katılımcı bir araya geldi.
Fikret Uslu, Halil Güvenbaş, Hüseyin Kemeç ve Bektaş Tuna öncülüğünde kurulan Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun başkanlık görevine Halil Güvenbaş getirildi.
Güvenbaş, Çorumlu iş insanlarını Antalya'da iş dünyasına tanıtmak istediklerini belirterek ticari faaliyetlerini geliştirmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.
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