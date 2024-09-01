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        Çorumlu iş insanları Antalya'da bir araya geldi

        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:49
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        Çorumlu iş insanları Antalya'da bir araya geldi
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        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu buluştu.

        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 15 farklı iş dalından 35 katılımcı bir araya geldi.

        Fikret Uslu, Halil Güvenbaş, Hüseyin Kemeç ve Bektaş Tuna öncülüğünde kurulan Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun başkanlık görevine Halil Güvenbaş getirildi.

        Güvenbaş, Çorumlu iş insanlarını Antalya'da iş dünyasına tanıtmak istediklerini belirterek ticari faaliyetlerini geliştirmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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