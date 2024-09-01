Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Oba Mahallesi'ndeki makilik alandan duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.