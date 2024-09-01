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        Alanya'da denizde hortum oluştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:36 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:36
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        Alanya'da denizde hortum oluştu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Okurcalar Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi.

        Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

        Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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