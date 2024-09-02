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        Antalya'da devrilen tur midibüsünün sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:45
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        Antalya'da devrilen tur midibüsünün sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kadir Korkmaz (65) idaresindeki 07 AFC 998 plakalı tur midibüsü, Antalya-Alanya D 400 kara yolu Belkıs köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, midibüsün altında kalan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince midibüsün altından çıkarılan Korkmaz'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Korkmaz'ın havalimanına gelen turistleri karşılamaya gittiği, kaza anında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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