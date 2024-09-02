Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Ahmet Aksu yönetimindeki motosiklet ile H.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Aksu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatros...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatros...
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı
        Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum ba...
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum ba...
        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL
        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL
        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...
        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...