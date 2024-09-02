Antalya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Aksu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Ahmet Aksu yönetimindeki motosiklet ile H.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çarpıştı.

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