Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

Güreş müsabakalarını, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya da takip etti.

Organizasyonda Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etti.

Korkuteli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe stadyumunda gerçekleşen etkinliğe, 72'si başpehlivan olmak üzere toplam 1052 pehlivan katıldı.

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