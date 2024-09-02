Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

        Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hasan Cengiz kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hasan Cengiz kazandı.

        Korkuteli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe stadyumunda gerçekleşen etkinliğe, 72'si başpehlivan olmak üzere toplam 1052 pehlivan katıldı.

        Organizasyonda Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etti.

        Müsabaka sırasında omzundan sakatlanan Ali Gürbüz yarışmadan çekildi.

        Rakibinin müsabakadan çekilmesi sonucunda 33. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Hasan Cengiz oldu.

        Güreş müsabakalarını, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya da takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor

        Benzer Haberler

        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru
        Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru
        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak
        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak
        Dr. İzbe: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Dr. İzbe: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...