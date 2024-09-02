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        Serbest dalış Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'da yapılıyor

        2024Serbest Dalış (açıksu) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri Antalya'da düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:54
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        Serbest dalış Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'da yapılıyor
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        2024Serbest Dalış (açıksu) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri Antalya'da düzenleniyor.

        Kaş ilçesindeki şampiyona ve seçmelerde 55 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonda derece alan sporcular 13 Ekim'de Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenecek 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'na katılacak.

        Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, yaptığı açıklamada, 3 gündür devam eden şampiyonda 3 ayrı Türkiye rekoru kırdığını söyledi.

        Bugünkü yarışmada CWT branşında master kategorisinde Türkiye rekoru kırdığı anlatan Erken, "Yunanistan'da düzenlenecek 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'nda dünya rekoru kırmayı istiyorum. Bunun için dünyanın en iyilerinden koçluk alıyorum. Her şeyi şampiyonaya odaklı yaşıyorum. Büyük fedakarlıklar göz alarak çıktık bu yola." dedi.

        Şampiyona ve seçmeler yarın tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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