Kumluca'da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Tekin Erdemir, buradaki konuşmasında, ilçe genelindeki okullarda herhangi bir eksikliğin bulunmadığını, yeni eğitim öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başlayacaklarını söyledi.

Bu yıl ilçede bir anaokulu ve bir ilkokulun da eğitime başlayacağını belirten Erdemir, "Milli eğitim camiamız, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz son derece özveriyle görevlerini yapıyorlar. Bunların mükafatını, ilçemizin eğitim başarısıyla gözlemliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Okullarımız eğitim öğretime hazır, tespit ettiğimiz eksikliklerimizi de gideriyoruz." diye konuştu. Erdemir, yeni eğitim öğretim yılının milli eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir de yeni bir eğitim öğretim yılına hazır olduklarını söyledi. Yapılan çalışmaların mükafatını, LGS ve YKS sınavlarında aldıklarını anımsatan Tekdemir, şunları kaydetti: "Eğitimdeki başarılarımızın en güzel göstergesi LGS ve YKS'de elde ettiğimiz başarılardır. Bu yıl LGS'de yüzde 1'lik dilimde 13 öğrencimiz, YKS'de ise 4 alanda 177 öğrencimiz iyi bir üniversiteye yerleşti. Bu başarıların altında sizlerin emekleri var. Gelecek yıllarda da aynı başarıların devam edeceğinden hiç şüphem yoktur. Yeni eğitim öğretim yılımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."