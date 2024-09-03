Kaş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

İlçede kaçak yapılarla mücadelenin vurgulandığı toplantıda, Kaş Limanı'ndaki gümrüklü saha giriş-çıkış hizmet bedeli 3 avro, Kaputaş Plajı giriş ücreti ise 35 lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Demirhan'a kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme ve protokol yapmak yetkisi verilen toplantıda, imar konuları da ele alındı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri minnetle andığını dile getiren Demirhan, 1 Eylül'ün de Dünya Barış Günü olduğunu anımsattı.

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