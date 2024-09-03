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        Kaş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kaş Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:49
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        Kaş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kaş Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Başkan Demirhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri minnetle andığını dile getiren Demirhan, 1 Eylül'ün de Dünya Barış Günü olduğunu anımsattı.

        Toplantıda, 3. Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tarihi 12 Ekim olarak belirlendi.

        yapılmasına karar verildi, tarihi 12 Ekim olarak belirlendi.

        Belediye Başkanı Demirhan'a kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme ve protokol yapmak yetkisi verilen toplantıda, imar konuları da ele alındı.

        İlçede kaçak yapılarla mücadelenin vurgulandığı toplantıda, Kaş Limanı'ndaki gümrüklü saha giriş-çıkış hizmet bedeli 3 avro, Kaputaş Plajı giriş ücreti ise 35 lira olarak belirlendi.

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        Galeri

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