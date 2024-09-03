Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Antalya'da başlıyor

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başlıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 3-6 Eylül'de düzenleyeceği şampiyonaya katılacak yarışmacılar, Türkiye'nin Kaş'taki su altı dünyasını en iyi şekilde fotoğraflamak ve görüntülemek için mücadele edecek.

Yarışmada çekilen görüntüler jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödülleri verilecek.

- Yarışmaya özel kategori eklendi

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl fotoğraf dalında mevcut kategorilerin yanına hayatını kaybeden su altı fotoğrafçısı Hasan Kırbaş'ın anısına "Hasan Kaptan Çevre" adıyla özel bir kategori eklendi.