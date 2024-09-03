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        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Antalya'da başlıyor

        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:58
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        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Antalya'da başlıyor
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        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başlıyor.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 3-6 Eylül'de düzenleyeceği şampiyonaya katılacak yarışmacılar, Türkiye'nin Kaş'taki su altı dünyasını en iyi şekilde fotoğraflamak ve görüntülemek için mücadele edecek.

        Yarışmada çekilen görüntüler jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödülleri verilecek.

        - Yarışmaya özel kategori eklendi

        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl fotoğraf dalında mevcut kategorilerin yanına hayatını kaybeden su altı fotoğrafçısı Hasan Kırbaş'ın anısına "Hasan Kaptan Çevre" adıyla özel bir kategori eklendi.

        Teması "deniz çayırları" olarak belirlenen bu kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara, "Hasan Kaptan Çevre Ödülü" verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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