Alanya'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Toslak Mahallesi Ketenlik Sokak'taki çöp dökülen alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.
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