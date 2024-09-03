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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum başvuruları başladı

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:11
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum başvuruları başladı
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum için başvurular başladı.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamındaki Antalya Film Forum 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Ortak yapım olanaklarını artırmayı ve sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi hedefleyen foruma, "Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu", "Uzun Metrajlı Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu", "Belgesel Film Work In Progress Platform" ve "Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu" kategorilerinde projeler katılabilecek.

        Geçen yıllarda projeleri, kentte film üretimini artırmak ve film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek için Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile destekleyen forum, bu yıl projeleri Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu'na kabul edecek.

        "Pitching" platformlarına Türkiye'den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri, "Work in Progress" platformlarına ise yine Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasında veya çekimlerinin en az yüzde 70'ini tamamlamış projelerle başvurulabilecek.

        Antalya Film Forum'a başvurular, "www.antalyaff.com" internet sitesi üzerinden 16 Eylül Pazartesi saat 18:00'e kadar yapılabilecek.

        Seçilen projeler 30 Eylül Pazartesi açıklanacak.

        Yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak forum, bu yıl toplam 500 bin lira para ödülü verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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