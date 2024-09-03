Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 8 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 765 milyon 224 bin dolara ulaştı.
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 8 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 765 milyon 224 bin dolara ulaştı.
BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölge ihracatçılarının ağustosta 204 milyon 633 bin dolarlık ihracat yaptığını belirti.
Geçen yılın ağustos ayına göre ihracatta bu yılın aynı ayında yüzde 4,42'lik bir artışa imza atıldığını aktaran Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ihracatın doğal taş ağırlıklı olmak üzere 44 milyon 359 bin 53 dolarla maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, maden ve metaller sektörünü yaş meyve ve sebze ile ağaç mamulleri ve orman ürünlerinin takip ettiğini belirtti.
Ülkeler sıralamasında da ağustosta en fazla ihracatın Çin'e yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yılın 8 aylık döneminde ise Almanya'nın başı çektiğini aktardı.
Geride kalan 8 aylık dönemde, bölgenin geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir nebze de olsa ihracatını artırmayı başardığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Ocak-ağustos dönemindeki ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,42 oranındaki artışla 1 milyar 765 milyon 224 bin dolara ulaştı. Yakın coğrafyamızdaki savaşlar, siyasi anlaşmazlıklar ve maliyetlerin yüksekliği, bölge ihracatının artmasının önünde etkili oldu. Bölgemiz ürünlerinin Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine göre pahalı olması da daha fazla ihracat yapmamızı engelledi. Antalya, Burdur ve Isparta'dan daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için çevremizdeki siyasi anlaşmazlıkların, savaşların, çatışmaların sona ermesini ve ülkemizdeki ekonomik tablonun iyileşmesini diliyoruz."
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