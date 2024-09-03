Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 8 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 765 milyon 224 bin dolara ulaştı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölge ihracatçılarının ağustosta 204 milyon 633 bin dolarlık ihracat yaptığını belirti.

Geçen yılın ağustos ayına göre ihracatta bu yılın aynı ayında yüzde 4,42'lik bir artışa imza atıldığını aktaran Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ihracatın doğal taş ağırlıklı olmak üzere 44 milyon 359 bin 53 dolarla maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.