Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 228 ısıtılmış tütün, gümrük kaçağı 290 elektronik sigara, 180 paket bandrolsüz tütün, 850 puro ve sigara ele geçirildi.
Operasyonda, M.A. ve S.A. gözaltına alındı.
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