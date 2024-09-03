Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verecek

Star Wars, Harry Potter, Karayip Korsanları, Gladyatör, Forrest Gump, Superman, Jurassic Park, James Bond ve Görevimiz Tehlike gibi unutulmaz filmlerden seçilen eserler, Aspendos'un akustiğiyle birleştirilerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunulacak.

Yeni sezonu kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla "25. Yıl Konserleri" adı altında kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 3 Ekim'de verilecek açılış konserine hazırlanıyor.

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