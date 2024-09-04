Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilova Mahallesi, Cırnık Köprüsü yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye araçları sevk edildi.
Yangın, çevredeki işletmelere ve evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.
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