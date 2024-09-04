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        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:54
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        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşilova Mahallesi, Cırnık Köprüsü yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye araçları sevk edildi.

        Yangın, çevredeki işletmelere ve evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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