Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü

Yangın, çevredeki işletmelere ve evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi, Cırnık Köprüsü yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.