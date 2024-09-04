Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Vetrik, yaptığı konuşmada, yeni ve modern bir binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını belirten Vetrik, "Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var." dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Vetrik, şunları kaydetti: