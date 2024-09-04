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        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı

        Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:00
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        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
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        Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.

        Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Vetrik, yaptığı konuşmada, yeni ve modern bir binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

        Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını belirten Vetrik, "Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var." dedi.

        Katılımcılara teşekkür eden Vetrik, şunları kaydetti:

        "Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus-Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği "Karavay" ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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