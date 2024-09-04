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        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu

        Antalya'da, iki aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve gönüllü donörden yapılan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan 3 yaşındaki çocuk, ameliyatını yapan ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:04
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        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu
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        Antalya'da, iki aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve gönüllü donörden yapılan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan 3 yaşındaki çocuk, ameliyatını yapan ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

        Mersin'de yaşayan Elif-Serkan Koç çiftinin, 2021'de "Bulut" ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. İki aylıkken aşısını yaptırmak için gittikleri sağlık merkezinde bebeğin sarılık derecesinin yoğun olduğu tespit edildi.

        Götürüldüğü hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Bulut'a nakil yapılması önerildi. Anne, baba ve yakınlarının dokuları uyumlu çıkmayınca, aile organ bağışı çağrısında bulundu.

        Malatya'da oturan 39 yaşındaki Safiye Badas televizyonda izlediği ailenin haberlerinden etkilenerek, gönüllü donör olmak istedi. Tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde aralarında Rektör Prof. Dr. Özkan'ın bulunduğu ekip tarafından çocuğa 8 aylıkken karaciğer doku nakli yapıldı.

        Sık sık kontrolleri yapılan Bulut'a, iki yıl aradan sonra batın kapama operasyonu gerçekleştirildi. Sağlığına kavuşan çocuk, taburcu edildi.

        Rektör Özkan da Bulut ve ailesini makamında kabul ederek, hasta bir çocuğun yüzünün gülmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Mesleğini hastaları sağlığına kavuşturmak için yaptığını anlatan Özkan, "İnsanın hastasını sağlıklı şekilde görmesi dünyanın en güzel duygusu. Bir çocuğu mutlu görmek dünyalara bedel. Bir bağışçıdan aldığımız karaciğer ile Bulut tekrar aramızda. İki seanslı bir ameliyat oldu. Son ameliyatını da yaptık, Mersin'e sağlıklı şekilde gönderiyoruz." dedi.

        Özkan, beyin ölümü gerçekleşen hastaların bağışlanacak organlarının birçok hastaya umut olacağını ifade etti.

        Anne Elif Koç da bağışçı Safiye Badas'a teşekkür ederek, oğlunu gülerken ve sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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