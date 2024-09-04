Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor

        Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoruna imza atmak istediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoruna imza atmak istediğini bildirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesinde düzenlenen 2024 Serbest Dalış (açık su) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerinde 3 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, şampiyonanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

        Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Ercümen, antrenmanlarının büyük bölümünü Antalya'da yaptığını belirtti.

        Bir kentin spora ve sporcuya destek vermesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Ercümen, "Yeni sporcular yetiştirmek adına Antalya’da birtakım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sezon Antalya bölgesinde yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Şahika Ercümen'in başarılarıyla gurur duyduklarını, destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu
        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu
        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru
        Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru
        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
        Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da boş bir arazide çıkan yangın söndürüldü
        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak
        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak