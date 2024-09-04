Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Caddesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Saldırının, motosikletli ve yüzleri kapalı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 4 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, kask, eldiven, şapka ile saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.