Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Caddesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Saldırının, motosikletli ve yüzleri kapalı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 4 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, kask, eldiven, şapka ile saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, motosikletli 2 kişinin, iş yerini kurşunlama anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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