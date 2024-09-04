Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ilçelerde kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 145 bin 200 makaron, 2 tabanca, 5 bin 322 sigara sarma kağıdı, 1200 litre sahte alkol, 380 kilogram nargile tütünü, 190 kutu nargile kömürü, 375 paket kaçak sigara, 175 elektronik sigara, 65 puro, 15 alkol kapağı ve 254 kaçak saat ele geçirildi.