Antalya'da taraftar lokalinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'nin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'nin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saldırının, motosikletli ve yüzleri kapalı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olay sırasında takılan kask ve 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Öte yandan, motosikletli 2 kişinin, lokali kurşunlaması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Meltem Mahallesi'ndeki taraftar lokaline 22 Ağustos saat 03.15'te ateş açılmış, yapılan incelemede saldırı sırasında kimsenin olmadığı lokale 16 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti.
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