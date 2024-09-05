Antalya'da taraftar lokalinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'nin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saldırının, motosikletli ve yüzleri kapalı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olay sırasında takılan kask ve 1 tabanca ele geçirildi.