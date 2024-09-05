Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında hakkındaki 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan O.O. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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