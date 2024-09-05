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        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:56
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        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında hakkındaki 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan O.O. yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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