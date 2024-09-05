TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu: TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var. Akıllı mühimmat sistemleri, insansız hava araçları, insansız sistemlerden başlamak üzere çok geniş bir yelpazede tüm ürünlerinin artık dünyada hem tanınırlığı hem de bir anlamda marka değeri var." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:24 facebook

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