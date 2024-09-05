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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda gençlerle buluştu:

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:19
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda gençlerle buluştu:
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor.

        Festival kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, söyleşi programında gençlerle buluştu.

        Gezeravcı, buradaki konuşmasında, gençlerin Türkiye'nin gelecek projelerinin, hayallerinin altına imza atacağını ve geleceğin teminatı olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin 100. yılında uzay çalışmalarının önemine değinen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde uzaya attığımız bu ilk adım bir yere varış hikayesi değildir. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonra devam edecek bu teknoloji hikayesinin ve keşif tutkusunun altına imza atacak geleceğimizin teminatı olan siz kardeşlerimizle her ortamda bir araya gelmek, kucaklaşmak bizler için bir fırsat. Bugün burada 1 yıl eşsiz emekleriyle o müthiş zihin güçlerini bir araya getirip, finalden bir önceki aşamaya adım atmış olan 270 takımımız ve 6 bin 500 kardeşimiz var. Yaşıtları farklı yerlerde tatillerine devam ederken, bu kardeşlerimizin de özel zamanlarından, enerjilerinden feragat ederek ortaya koydukları emek, çaba muazzam." diye konuştu.

        Gezeravcı, gençlere uzaya gidiş sürecini, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları, ve Türk Uzay Ajansının (TUA) hedefleri hakkında bilgi verdi.

        TUA'nın 2018'de kurulduğunu ve iki yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye'nin uzay hedeflerini açıklandığını anımsatan Gezeravcı, bu sürecin ardından Türk astronot ve bilim misyonunun gerçekleştirildiğini ve TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatıldığını anlattı.

        - Ay araştırma programı kapsamındaki çalışmalar devam ediyor

        Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında çalışmalarının sürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

        "Ay araştırma programı kapsamında çalışmalarımız sürüyor. 2026-2028 aralığında Türkiye Cumhuriyeti olarak Ay'a kendi yapmış olduğumuz bir roketi, kendi yaptığımız motorla taşıyacak bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Halihazırda koyduğumuz hedef sadece Ay'ın etrafında bir tur atıp o roketi geri getirme yönünde olsaydı bugün bunu yapabilecek noktadayız. Bizim koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Ay'ın etrafında tur atıp gelmek değil ayın yüzeyine bir roketi ulaştırmayı planlıyoruz. Kendi ve dünyanın yörüngesinde sürekli hareketine devam eden Ay'a bir roketi gönderip Ay yüzeyinde planlanmış bir noktaya iniş yapacak o üniteyi, orada çalıştıracak bir roket planlaması üzerinde çalışıyoruz. Bunun itki sistemi de şu anda yurt dışından tersine beyin göçüyle ülkemize geri dönmüş alanında müstesna çalışmalara imza atmış bir Türk hocamız tarafından yürütülüyor."

        Söyleşinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda öğrencilerin hayranlık uyandıran projelerini sunduklarını söyledi.

        Türkiye'nin teknoloji alanında ve geleceğe keşif yolculuğuna imza atacak gençlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını belirten Gezeravcı, aynı zamanda 100. yılda gerçekleşen uzay misyonu hikayesinin ilhamıyla gençlerin yoluna ışık tutmak, gelecekte her alanda tereddüt etmeden hedeflerini gerçekleştirebileceklerini anlatmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığına dikkati çeken Gezeravcı, devletin geleceğe yönelik insanlı uzay projeleri kapsamında ulaştırılan yeni projeleri değerlendirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

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