Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.

        Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aktaş'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Sinan Aktaş'ın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Alanya'da "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamın...
        Alanya'da "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamın...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalar...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalar...
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu:
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu:
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (3)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (3)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (2)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (2)
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı