Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.

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