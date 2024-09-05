Alanya'da "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamında tropikal meyve hasadı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamında tropikal meyve hasadı gerçekleştirildi.

3. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, Antalya'da 3 gün sürecek.

Alanya Toslak Mahallesi'ndeki bahçelerde gerçekleşen hasada katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı açıklamada, turizm kenti Antalya'nın tarımsal üretimiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Antalya'nın piyano ve Altın Portakal festivallerinin yanında yeni festivallere ihtiyacı olduğunun altını çizen Böcek, "Antalya'mız çok özel bir yer. Sadece iki festival ile yetinilmemesini, gastronomi alanında da bir festival yapılması gerektiğini ve ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu düşüncemi arkadaşlarımla ve sivil toplum örgütlerimizle paylaştım. Sonuç olarak Antalya'da Food Fest'in birincisini başlattık." dedi.

Festival kapsamında geçen yıllarda da kentin çeşitli yörelerinde hasat gerçekleştirdiklerini anlatan Böcek, bugün de Alanya'da avokado hasadı yaptıklarını vurguladı.

Alanya'nın verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Böcek, "Turizmin ve tarımın birbirinden ayrılmadığı bu kentimizde 38 tropikal meyve yetiştiriliyor. Neredeyse 20'ye yakın ürünün de ticari değere ulaştığını görüyoruz. Ekonomiye ve ülkemize zenginlik katan bu üreticilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise Alanya'nın turizm ve tarımda en üst noktaya gelmesi için çalıştıklarını belirtti.