Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için kadrosuna güveniyor

        MUSTAFA KURT - Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için kadrosuna güveniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

        Serkan Oğuz, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez mücadele ettikleri Efeler Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

        Geçen sezon belirledikleri play-off hedefine ulaştıklarını, Avrupa kupaları şansını ise küçük şanssızlıklarla kaybettiklerini ifade eden Oğuz, "İlk kez geçen yıl yer aldığımız ligde ilk hedefimiz play-off'lara kalmaktı. Sonra da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyorduk ama tecrübesizlik mi, şanssızlık mı diyelim bilemiyorum. Play-off'larda ilk maçımızı 3-2 kaybettik. İkinci maçımızda ise ligin en skorer oyuncusu Saadat'ın trafik kazası geçirmesi ve onsuz sahaya çıkmamız sonucu planlarımız altüst oldu. O maçı da 3-2 kaybederek Avrupa şansını yitirdik. Ama yine de sahada pes etmeyen bir takım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

        - Hedef Avrupa

        Efeler Ligi'nde geçen sezon iyi maçlar çıkardıklarını anlatan Oğuz, Avrupa'ya gidemeseler de belirledikleri hedefe ulaştıklarını kaydetti.

        Bu sezon da hedeflerinin aynı olduğunun altını çizen Oğuz, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz play-off, sonra da Avrupa'ya gitmek. Bunun için de oyuncu kalitemizi güçlendirdik. Takımdaki 6 oyuncumuzla tekrar anlaştık. Pasör, pasör çaprazlarımızı koruduk. Kaptanımız Emin Gök ve orta oyuncumuz Uğur Kılınç ile de anlaştık. Romanya'dan, Bursa'dan, Akkuş Belediyespor'dan, Hatay'dan, Develi'den ve Arkas'tan oyuncularla eksik gördüğümüz bölgelere transferlerimizi yaptık."

        Oğuz, ligdeki yüksek bütçeli 6 takımla geçen yıl başa baş mücadele ettiklerini, bunu bu sezon da başaracaklarına inandığını dile getirdi.

        - "Geçen yıla göre daha iyiyiz"

        Oğuz, bu yıl play-off'lara gidememeleri durumunda bunun bir başarısızlık olarak gözükmemesi gerektiğini aktararak, "Bu, sporda var. Bütün takımlar şampiyonluğa oynar ama bir takım şampiyon olur. Amaç eksiklerimizi çözüp yola devam etmek. Biz de bu sezon için bunu yapmaya çalıştık. Kadromuza takviyeler yaptık. Geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Forma rekabeti olan bir kadrom var. Bu konuda da çok çok rahatım." ifadelerini kullandı.

        Oğuz, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarıyla lig hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, taraftarlara da çağrıda bulundu.

        Taraftar desteğinin bu sezon daha fazla olması gerektiğini belirten Oğuz, "Geçen sezon her maçta taraftarlarımızın desteğini daha fazla hissettik. Ancak bunun çok daha fazla artması gerekiyor. Taraftarlarımızla ruhen birleşmek istiyoruz. Bu birleşmeyle de rakip takımlara daha fazla baskı kurabiliriz." diye konuştu.

        Amaçlarından birinin de voleybolu sevdirebilmek olduğunun altını çizen Oğuz, "Sürdürebilir bir voleybol amaçlıyoruz. Bunun için de kadromuzda en az 2-3 Alanyalı sporcu olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı

        Benzer Haberler

        Kumluca'da çıkan makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Kumluca'da çıkan makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bu kuşlara ve sürüngenlere zarar verene 100 bin liraya kadar ceza
        Bu kuşlara ve sürüngenlere zarar verene 100 bin liraya kadar ceza
        Alanya'da "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamın...
        Alanya'da "3. Uluslararası Antalya Food Fest" gastronomi festivali kapsamın...
        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu
        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalar...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalar...
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu:
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu: