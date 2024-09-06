Kumluca'da çıkan makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkavak Mahallesi Horozötmez mevkisinde ormana yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.