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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek sağlıyor

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen 100 çiftten 25'ine destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:41
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek sağlıyor
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen 100 çiftten 25'ine destek oldu.

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, AA muhabirine, 2013'ten bu yana vakıf statüsünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Türkiye başta olmak üzere 30 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Elibüyük, "Yurt dışında kurban bağışı, su kuyusu ve diğer insani yardım çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız Makedonya'da sünnet organizasyonu yaptı. Bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, cami inşaatı, katarakt ameliyatı ve Afrika bölgesindeki insanlara süt keçileri verilmesi gibi yardımlarımız sürüyor." dedi.

        6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedelere ilk günden beri yardım ulaştırdıklarını dile getiren Elibüyük, şu anda okul dönemi olduğu için depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

        - Filistin'e yardımlar Ürdün üzerinden açılan hatla ulaştırılacak

        İsrail işgalindeki Filistin halkına yardım ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Elibüyük, "Filistin'de sıcak yemek dağıtımı, su, temel ihtiyaçlara kadar yardımlarımız devam ediyor. Vakfımız yardımlarını Mısır üzerinden tırlarla ulaştırıyor. Önümüzdeki günlerde bir ekip yine Ürdün üzerinden yeni bir hat açıldı ve o kapıdan inşallah yardım tırlarımızı ulaştıracağız." diye konuştu.

        Vakıf olarak bu yıl "Huzura Adım Projesi"ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Elibüyük, şunları kaydetti:

        "2024'ün hemen başında bu projeyi hayata geçirdik ve 100 gencimizin evlilik ihtiyaçlarını karşılama çalışması başlattık. Gençlerin yatak odası, oturma grubu, beyaz eşya gibi belirlediğimiz ihtiyaç maddeleri var. Gazze katliamları başlayınca projemizi durdurmuştuk ve birkaç gün önce tekrardan raftan indirdik, şu anda büyük bir kısmını tamamladık. İl il geziyoruz, her ilde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaşıyoruz. Evlilik tarihlerinden dolayı şu ana kadar 25 gencimizi evlendirdik, yıl sonuna kadar 100 gencimizin inşallah bu projeyle evlendireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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