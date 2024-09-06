Antalya turizminde son yılların en hareketli ekim ayının geçirilmesi bekleniyor

AYŞE YILDIZ - Bu yıl gelen turist sayısının eylülün ilk haftası itibarıyla 12 milyona ulaştığı Antalya'da, Avrupalıların güz tatili dönemi olması dolayısıyla son yılların en hareketli ekim ayının yaşanması bekleniyor.

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'da, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artışla 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlanarak yeni rekora imza atıldı.

En çok ziyaretçi 2 milyon 641 bin 849 kişiyle Rusya'dan, 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçiyle Almanya'dan, 1 milyon 109 bin 997 turistle İngiltere'den geldi.

Bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artış sağlanarak 2 milyon 673 bin 736 turiste ev sahipliği yapıldı. Ağustosta Antalya'yı Rusya'dan 601 bin 533, Almanya'dan 465 bin 72, İngiltere'den 235 bin 641 turist ziyaret etti.

Geçen seneye göre yüzde 8'lik artış olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Ortalama konaklama süreleri 1 gün kadar düştü. Bu da otel doluluklarını negatif yönde etkiliyor. Zor bir dönem geçirdik. Türkiye'ye çok konsantre Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Paris olimpiyatları derken bu anlamda bakıldığında zor bir sezonu iyi bir sezon olarak değerlendirdik." diye konuştu.

Kavaloğlu, eylülde ortalama 76 bin turistin gelmesini beklediklerini ifade ederek, ekim ayından çok ümitli olduklarını söyledi.