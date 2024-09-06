Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu sürüyor

Çeşitli gösteriler ve köpük partisinin de yer aldığı etkinlikte misafirlere, havuz çevresinde oluşturulan alanlarda buzlu meyve ve içecek servisi yapıldı.

Turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini çeşitli etkinliklerle serinletmenin yollarını arıyor.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, nem oranı ise yüzde 58 olarak kaydedildi.

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