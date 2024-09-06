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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu sürüyor

        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:46
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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu sürüyor
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        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, nem oranı ise yüzde 58 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini çeşitli etkinliklerle serinletmenin yollarını arıyor.

        Kundu Turizm Merkezi'nde bulunan Limak Lara Otel yönetimi, sıcaktan bunalan tatilcilerini havuza attıkları buzlarla serinletmeye çalıştı.

        Havuzda ve çevresinde toplanan kalabalıkla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, tatilciler serinleme imkanı buldu.

        Çeşitli gösteriler ve köpük partisinin de yer aldığı etkinlikte misafirlere, havuz çevresinde oluşturulan alanlarda buzlu meyve ve içecek servisi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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