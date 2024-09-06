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        Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:55
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        Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İsa Özyalçın'ın kullandığı 07 CEJ 259 plakalı otomobil, Yenigöl Mahallesi kanal boyunda ilerlerken Cırnık Deresi'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan Yunus Emre Turhal, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

        Yaralanan sürücü Özyalçın, ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Turhal, gazetecilere, arkadaşıyla yanlış yola girdiklerini ve geri manevra yaparken üzerlerine doğru bir aracın hızla geldiğini söyledi.

        Bunun üzerine manevra yaparken aracın dereye düştüğünü anlatan Turhal, "Arkadaşım kazada yaralandı ama ben araç dereye düşmeden hemen kendimi otomobilden attım, bana bir şey olmadı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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