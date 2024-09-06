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        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Antalya'da yakalandı

        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı şüphelinin, Antalya'da yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:04
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        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı şüphelinin, Antalya'da yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlarından Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan E.H'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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