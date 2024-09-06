Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı şüphelinin, Antalya'da yakalandığı bildirildi.
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı şüphelinin, Antalya'da yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlarından Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan E.H'yi yakaladı.
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