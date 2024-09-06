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        Alanyaspor, Güney Koreli futbolcu Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı

        Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:38
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        Alanyaspor, Güney Koreli futbolcu Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı
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        Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.

        Corendon Alanyaspor, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'de Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Hwang ile anlaştığını bildirdi.

        Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize yeniden 'hoş geldin' Hwang."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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