TEKNOFEST'te gençler ileri teknolojilere odaklanarak geleceğin girişimlerinin temelini atıyor

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın coşkulu ve güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksakal, festival alanında oldukça farklı dinamikler olduğunu belirterek, "Diğer TEKNOFEST'lerden ayrı olarak burada teknoloji yarışmalarını çok daha derinden hissedebiliyoruz. Doğrudan odak teknoloji yarışmaları ve tabi ki yarışmacıların projelerini daha çok inceleme fırsatımız oluyor. Festival alanında hava gösterileri, etkinlikler çok farklı dinamikler var. Burada tamamen yarışmaların odak olması yarışmaların ön plana çıkması ve bunu daha da fazla hissetmemiz açıkçası çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl başvurularda kendi rekorunu kıran TEKNOFEST'in her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti: