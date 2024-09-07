Altın Portakal'ın Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Yarışma Filmleri belirlendi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak.

Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Seçil Tanel ve Tunca Arslan'ın ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik içerek geniş bir yelpaze bulunuyor.

Belirlenen 12 film, Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığında, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Doç. Dr. Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede'den oluşan ana jüri karşısına çıkacak. Festivalde, Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe", Önder Şengül'ün yönettiği "Balinanın Bilgisi", Ümit Ünal'ın yönettiği "Evcilik", Ayçıl Yeltan'ın yönettiği "Fidan", Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği "Galata", Belkıs Bayrak'ın yönettiği "Gülizar", Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar", Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Selim Evci'nin yönettiği "Savrulan Zaman", Ümran Safter'in yönettiği "Seni Bıraktığım Yerdeyim", Neco Çelik'in yönettiği "Sevgili Katilim Berlin" yarışacak.

- Kısa film ve belgesel yarışmalarında 18 film yer alıyor Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Meral Özçınar ve Özge Özyılmaz’ın jürisini oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında, 10 film Kısa Film Yarışması'nda, 8 film ise Belgesel Yarışması'nda yarışacak. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda, Oğuzhan Akalın'ın yönettiği "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor", Adil Burak Aydın'ın "Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar", Begüm Bayrak'ın "Kurtlar", Ece Dizdar'ın "Mükemmel", Cansu Baydar'ın "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Mert Erez'in "Rehber", Baturay Tunçat'ın "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan", Hazal Beril Çam'ın "Sinek Gibi" ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmleri yer alacak.

Filmler, Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş'tan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise Sevgi Hirschhaeuser'in yönettiği "Altın Eller", Ali Kemal Pasiner'in "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler", Hasan Basri Özdemir'in "Bir Orkestranın İzinde", İlcan Edgar Özuluca'nın "Fatoş", Fatma Karakuş Kaçmaz'ın "Kadranı Olmayan Saat", Zehra Yiğit'in "Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde", Onur Mehame'nin "Suyun Hakkı" ve Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" filmleri yarışacak.