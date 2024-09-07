Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu Y.S.A. (16) Alanya Eğitmeni ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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