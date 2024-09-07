Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
C.C (16) yönetimindeki 07 BUK 177 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu Y.S.A. (16) Alanya Eğitmeni ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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