GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesine yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere 9 helikopter, 6 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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