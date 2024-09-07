Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Akdeniz'de gençlerle buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insanlığın faydası için çalışacak nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "TEKNOFEST dünyaya damgasını vuracak, bu karanlık halinden kurtaracak, insanlığın ve ülkesinin faydasına teknolojiler geliştirecek nesiller, gençler yetiştirmeyi hedefliyor." dedi.

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