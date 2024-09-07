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        Antalya'da oynadığı av tüfeği ateş alan çocuğun yanındaki 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:01
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        Antalya'da oynadığı av tüfeği ateş alan çocuğun yanındaki 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta, 14 yaşındaki E.C.K, arkadaşları Deniz Ş. (10) ve Yıldıray G. (11) ile kendi evlerinin alt katındaki eve girerek abisine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

        Tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Deniz Ş. ve Yıldıray G'ye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Yıldıray G. ise ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

        Jandarma ekibi, E.C.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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