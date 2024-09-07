Antalya'da oynadığı av tüfeği ateş alan çocuğun yanındaki 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta, 14 yaşındaki E.C.K, arkadaşları Deniz Ş. (10) ve Yıldıray G. (11) ile kendi evlerinin alt katındaki eve girerek abisine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Deniz Ş. ve Yıldıray G'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.