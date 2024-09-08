672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalistler belli oldu

Başpehlivanlar ve pehlivanlar er meydanında kıran kırana mücadele etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen "Türk'ün ilk er meydanı" Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne, çok sayıda güreşçi katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.