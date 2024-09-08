TEKNOFEST Akdeniz'de "Fikir Maratonu Yarışması" başladı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bu yıl yapay zekanın güvenliği temasıyla düzenlenen "HackMasters Yarışması"nda birinciliği Azerbaycan takımı Bhosware elde ederken, ikinci Banzai, üçüncü takım ise Kardeşler CTF oldu.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği finallerin son gününde T3 Girişim Merkezi tarafından "İklim değişikliği" ana konusuyla "Fikir Maratonu Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan gençler, projelerini jüri ve katılımcılara anlattı.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, son gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

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