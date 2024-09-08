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        Okullarındaki engelli arkadaşları için "Engellere Gol Projesi"ni geliştirdiler

        Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:45
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        Okullarındaki engelli arkadaşları için "Engellere Gol Projesi"ni geliştirdiler
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        Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.

        Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde devam ediyor.

        Birçok alandaki projelerin yarıştığı festivalde "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması" da ilgi gören kategorilerden. Projelerin arasında engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını amaçlayanlar öne çıkıyor.

        Adana Sarıçam BİLSEM Robotik Bilişim Takımı tarafından geliştirilen proje de ayaklarını kullanamayan engelli bireylerin sensörler yardımıyla uzaktan kumanda ettikleri topla futbol benzeri sporlara katılımını hedefliyor.

        Adana Sarıçam BİLSEM Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Osman Onur Dilci, AA muhabirine yarışmaya ilkokul öğrencileriyle katıldıklarını ve projelerinin amacının engellilerin de teknoloji yardımıyla spor yapabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

        Dilci, takımlarının 9 ve 10 yaşlarındaki Mustafa Eren Öztürk, Hasan Emir Erden, Büşra Nur Kılıç ve Hamid Poyraz Korkmaz'dan oluştuğunu ifade etti.

        Okullarında eğitim gören yürüme engelli bir öğrencinin hem beden eğitimi dersine hem de oyunlara katılım sağlamakta güçlük yaşadığını anlatan Dilci, bu durumdan rahatsızlık duyan arkadaşlarının çözüm arayışının proje için öncü olduğunu dile getirdi.

        - Top, içine yerleştirilen sistemle kontrol ediliyor

        Dilci, yaptıkları çalışmanın yazılımının tamamen takımlarına ait olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yürüme engelli kişilerin el ve kol hareketlerinde bir engel yoksa kullanabilecekleri bir sistem. El ve bilek hareketleriyle topun içerisine yerleştirilen bir sistem kontrol ediliyor. Futbol oyunu benzeri bir organizasyonla topun kaleye gönderilmesi için mücadele edilen bir sistem. Projenin ismi Engellere Gol. Engelli ve engelsiz bireylerin eşit şartlarda yarışmasını hedefliyor. Okulumuzdaki engelli kardeşimiz, daha önce kenarda arkadaşlarını izlerken geliştirdiğimiz bu sistemle okuldaki oyunların göz bebeği haline geldi."

        Okullarındaki sonuçlara bakarak projenin özellikle okul çağındaki engelli bireylerin sosyalleşmesi için önemli olduğunu düşündüklerini kaydeden Dilci, "Engelliler ve engelli yakınları, projemizin evdeki eşyayı hareket ettirmek gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini söylüyor. Biz de engellilerin öncelikle eğitim ortamında, sonra da evdeki yaşamlarına ilişkin uyarlamalar üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

        - Bilek hareketlerini algılayıp motor hareketlerine dönüştürüyor

        Sarıçam BİLSEM öğrencisi ve takım kaptanı 10 yaşındaki Büşra Nur Kılıç da özellikle engellilere yönelik bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Hamid Poyraz Korkmaz da geliştirdikleri sistemin bilek hareketlerini algılayıp motor hareketlerine dönüştürdüğünü anlattı.

        Kullanıcının eline taktığı eldiven benzeri kumandada yer alan 6 eksenli sensörün hareketleri algıladığını kaydeden Korkmaz, sensörlerin bu hareketleri kablosuz olarak topun içindeki motora ilettiğini ve buna göre topun farklı yönlere hareket ettiğini belirtti.

        Korkmaz, bu şekilde el ve kol hareketiyle topa 10 metreye kadar mesafeden yön verilebildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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