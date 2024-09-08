Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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