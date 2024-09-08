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        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Doğan ile Okulu finale yükseldi

        Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Enes Doğan ile Orhan Okulu finale yükselen başpehlivanlar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:56
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        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Doğan ile Okulu finale yükseldi
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        Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Enes Doğan ile Orhan Okulu finale yükselen başpehlivanlar oldu.

        "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerin çeyrek final mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenen Feyzullah Aktürk, karşılaşma sırasında aldığı darbe sonucu kaşının açılmasıyla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Aktürk'ün doktor raporu nedeniyle yarı final maçına çıkamayacağı anons edildi.

        Bunun üzerine geçilen kura çekiminde başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz eşleşti. Bu durumda diğer yarı finalist Orhan Okulu, direkt finale yükselen isim oldu.

        Doğan, başpehlivanlık yarı final mücadelesinde Batmaz'ı yenerek, adını ikinci finalist olarak yazdırdı.

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