672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ile Orhan Okulu, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

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