Başpehlivan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki şampiyonluğunu değerlendirdi:

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık karşılaşmasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve 1540 ;ehlivanın mücadele ettiği organizasyonun başpehlivanlık mücadelesini kazandıktan sonra açıklama yapan Doğan, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Tarihi Elmalı Güreşleri'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, "Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici. Allah'a şükürler olsun, bana nasip oldu. Bu başarı benlik olmuyor. Saha içinde, dışında dua edenlerden, ekip arkadaşlarımdan, halkımızdan, seyircimizden Allah razı olsun. Bu başarı herkesin başarısı. Biz dualarla desteklerle ayaktayız. Seyirci olmasa biz olmayız. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.