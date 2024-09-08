"3. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivali tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, yerel ürünlere sahip çıkmak, kentin mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkararak ve onları geleceğe miras bırakmak amacıyla "Antalya'dan dünyaya" temasıyla düzenlenen gastronomi festivali, lezzet tutkunlarını ağırladı.

Karaalioğlu Parkı'nda üç gün süren ve ünlü şeflerin katıldığı festivalde, sergiler, ürün tanıtımları, atölye, panel, söyleşi ve yarışmalar düzenlendi, konserler verildi.

Festivalin son gününde, "Geleceğin Mutfağında Yerel Ürünlerin Önemi", "Sokak Yemekleri ile Gastronomi Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar", "Antalya'nın Gurme Haritası", "Geleceğin Mutfağında Doğru Gıda Uygulamaları", "Antalya'nın Dijital Geleceği", "Sokak Lezzetleri ile Gastronomik Yenilik", "Yerel Lezzetleri ve Kültürü Ön Plana Çıkarma Girişimleri", "Yörük Mutfağı", "Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri" konuları ele alındı. Tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat da "Yerel Tarımın Geleceği ve Tarladan Sofraya Tarım Konseptinin Sürdürülebilirliği" panelinde, tarımda sürdürülebilirliğin önemini anlattı.

Şef Arda Türkmen de "Piyazdan ve Kabaktan Öte Tahin" söyleşisinde, tahin soslu roka salatası sunumu yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Arda Türkmen'e plaket verdi. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nde üniversitelerin gastronomi bölümünde eğitim alan öğrencilerin de yarıştı. Altı üniversitenin katıldığı yarışmada şef adayı öğrenciler, jüri önünde hünerlerini sergiledi. Yarışmada, Akdeniz Üniversitesi birinci, Özyeğin Üniversitesi ikinci, Bahçeşehir Üniversitesi üçüncü oldu.