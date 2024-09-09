Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu, otomotiv sektörünü değerlendirdi:

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Türkiye otomotiv pazarının yıl sonu kapanışına ilişkin, "Pazarın 1 milyon 100 binlere varacak adetler olabileceğini daha önce de telaffuz etmiştik. Eylül ayına geldiğimiz bu ilk günlerde de pazarın bu adediyle ilgili öngörümüz konusunda ısrarımız devam ediyor." dedi.

Reyhanoğlu, yeni Peugeot 3008’in tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği Antalya’da otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni 3008’de son 4 ayda 6 bin adetlik bir satış hedeflediklerini kaydeden Reyhanoğlu, 3008 satışlarının yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikli olmasını planladıklarını söyledi.

Yıl sonu otomotiv pazar tahminlerini daha önce açıkladıkları gibi 1 milyonun biraz üstü olarak korumaya devam ettiklerini dile getiren Reyhanoğlu, "O günlerde sektörde tüm paydaşlar bu konuda hemfikir değildik. Farklı görüşler de vardı ama biliyorsunuz biz grup olarak genellikle biraz daha pozitif tarafta oluyoruz, daha olumlu bakıyoruz pazarın gidişatına, temkinli bir iyimserlik benimsiyoruz genel olarak pazara karşı. Pazarın 1 milyonun üstüne, 1 milyon 100 binlere varacak adetler olabileceğini daha önce de telaffuz etmiştik. Eylül ayına geldiğimiz bu ilk günlerde de pazarın bu adediyle ilgili öngörümüz konusunda ısrarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen ay özelinde bakıldığında ise 90 bin adedin biraz üzerinde bir ay kapanışının tüm zamanların en iyi ağustos ayı olduğunu belirten Reyhanoğlu, toplam pazar içerisinde Peugeot olarak da tüm zamanların en iyi ağustos ayı kapanışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Eylül ayı beklentilerini de paylaşan Reyhanoğlu, "Ağustos 90 bin olunca tabii Eylül ne olur? Bizce yine 90 binin altında olmaz. 90-95 bin adet aralığında bir eylül pazarı bekliyoruz. Peugeot olarak da bütün hesaplarımızı, hedeflemelerimizi de 90-95 bin adetlik bir pazara göre yaptık eylül ayında." diye konuştu.

- "2024'ü yüzde 6 ile 6,5 bir pazar payında kapatmayı hedefliyoruz" Gülin Reyhanoğlu, 2024 için 3 hedef belirlediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk defa geçen sene 78 bin 632 adetlik satışımızla 70 binlerin üstüne çıkan bir marka konumuna eriştik. Bu yılki hedefimizi de artık 70 binlere sabitlemiş, başarısı sürdürülebilir bir marka olarak devam etmek istiyoruz. Bu yıl stratejik hedefimiz bu demiştik. Planladığımız ölçüde de gidiyor. Tabii 2024 pazarını 1 milyonun biraz üstünde hesaplarsanız da yine yüzde 6 ile 6,5 bir pazar payında, 70 binin üzerinde bir satış adediyle tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz de aynen yılbaşında koyduğumuz şekliyle devam ediyor.

Diğer 2 stratejik hedefimizi hatırlatmak gerekirse demiştik ki bu sene aslında Peugeot için bir yenilenme yılı olacak. Halihazırda satışta şu anda Türkiye'de 12 tane modelimiz var. Bunların 8 tanesi bu sene yenileniyor diye söylemiştik. Geçen yılki toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan modelimiz 2024 yılı içinde yenileniyor. Bu bize göre çok büyük bir iş. Bu ürünlerin geçmişte çok başarılı olanları, kendi segmentlerinde sürekli podyumda olanları var. Bu araçları yenilemek, yeniden pazarda güçlü bir şekilde konumlandırmak bizim için çok önemli demiştik. Diğer hedefimiz de bu şekilde devam ediyor."

- "Elektrifikasyonda daha da hızlanıyor olacağız" Üçüncü stratejik hedeflerinin ise elektrikli araçlarla ilgili olduğunu aktaran Reyhanoğlu, elektrikli araç pazarına baktıklarında özellikle son birkaç ayda yükselen bir grafikleri olduğunu dile getirdi. Reyhanoğlu, şöyle devam etti: "İlk olarak 2023'te elektrikli 2008 ile başlamıştık. Sonrasında 308’in elektrikli versiyonuyla devam ettik. Bu sene mart ayında elektrikli 208 lansmanıyla daha da satışlarımız arttı, elektrikli araçlarda ama asıl biliyorsunuz Peugeot deyince kuvvetli kasımız bizim SUV’dur. Yeni 3008’in lansmanıyla buradaki ivmemiz artacak. Bunu özellikle belirtmek isterim ve yıl sonunda yenilenen 5008’in aynı anda hem elektrikli hem hibrit versiyonunu lanse edeceğiz. Elektrifikasyonda da böylece daha da hızlanıyor olacağız. Üçüncü stratejik hedefimiz buydu, aynı şekilde devam ediyor şu anda yıllık hedeflerimiz. Herhangi bir sapmamız söz konusu değil."

Elektrikli araç pazarına ilişkin öngörülerini paylaşan Reyhanoğlu, "Yine yılbaşında paylaşmıştık. 100 binin üzerinde 100-110 bin civarında bir elektrikli araç pazarı bekliyoruz toplamda Türkiye'de. Marka olarak bizim toplam satışlarımızın da yaklaşık yüzde 9’unun elektrikli araçlardan oluşmasını bekliyoruz." dedi. Markaların elektrikli araçlarla ilgili "frene basması" gibi bir durumu en azından Türkiye'de gözlemlemediklerini aktaran Reyhanoğlu, "Özellikle ağustos sonuçlarını incelerken kendi içimizde de konuştuk, yüzde 7,8 gibi bir oranı var elektrikli araçların yıl toplamında. Bu ay yüzde 8,2, artarak gidiyor. Tabii hafif ticari araçlarda yaptığımız etkiyi elektrikli araç pazarında da yapmayı planlıyoruz. Bizim elektrikli 3008 ve 5008’in etkisiyle bir miktar aslında elektrikli pazarını da büyütmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla pazarda aslında daha büyüme öngörüyoruz, gerileme öngörmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Linda Jackson yıl sonuna doğru yine bir Türkiye ziyareti planlıyor" Soruları da yanıtlayan Reyhanoğlu, geçen yıl kasımda Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson'ın Türkiye ziyaretinde koyduğu hedeflere ve ülkeye yaklaşımına ilişkin şunları kaydetti: "Linda Hanım ile sık görüşüyoruz. Türkiye’yi çok seviyor. Bu sene yıl sonuna doğru yine bir Türkiye ziyareti planlıyor kendisi, bir aksilik olmazsa. Pazardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 'Neden?' diyecek olursanız, biliyorsunuz bizim Peugeot Türkiye ekibi olarak ülkemizi aslında tüm Peugeot ülkeleri arasında iyi temsil etmek gibi bir hırsımız, hedefimiz var. Hatta biz de bugün haber aldık, ağustos ayı kapanışında dünyada Peugeot satışı olan ülkeler arasında 3. sıradayız Türkiye olarak, Fransa ve Almanya’dan sonra. Ağustos ayı 3’üncüsüyüz, 8 ayın sonunda ise şu anda globalde 6. sıradayız.

İlk kez 3. olmadık, geçtiğimiz yıllarda da 3. olduğumuz aylar var. Ama lansmanların gecikmesinin biraz etkisi var tabii. İlk defa ağustos ayında istediğimiz gibi ticari araç bulunurluğumuz olduğu için 3. sıraya yükseldik. Önümüzdeki dönemde biraz daha yükseleceğimiz aşikar gibi, öyle görünüyor, biz de bu şekilde takip ediyoruz. Tabii ki Türkiye pazarı önemli bir pazar Peugeot için. Linda Hanım da çok yakından takip ediyor, destekliyor da... Bugüne kadar ürünlerin lansman tarihleri olsun, ürün alabilme, getirebilme, müşteri talebi karşılama olsun, pek çok konuda desteğini aldık açıkçası. Takip etmeye de devam edecek gibi görünüyor ki tekrar bir ziyareti söz konusu çünkü."

- "Türkiye'ye yatırım gelmesi önemli, kıymetli bir şey" Reyhanoğlu, Çin markalarının Türkiye pazarına olan ilgisine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Biz Peugeot olarak pazarı büyüten, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, müşteriyi yeni teknolojilerle tanıştıran rekabete çok olumlu bakıyoruz. Pazarı büyüttüğü için de aslında rekabetten memnunuz ama diğer taraftan da Peugeot olarak 210 yılın üstünde geçmişi olan bir markayız, hani zaman zaman farklı ulusların araçlarının otomotiv sektöründe böyle bir hızlandığı oluyor. Hani geçmişte de bunlara şahit olduk. Şu anda da böyle bir durum var ama işimize bakıyoruz biz. Rekabeti takip ediyoruz, saygı da duyuyoruz ama aynı zamanda nasıl rekabet edeceğimizi de biliyoruz. Kendi planlarımızda ilgili rakiplere bağlı bir değişiklik yok. Tabii Türkiye'ye yatırım gelmesi önemli bir şey, kıymetli bir şey."